Tempo di lettura: 3 minuti Un inverno meno ‘bollente’ sul fronte delle bollette del gas, grazie agli effetti del calo delle quotazioni sui mercati internazionali e a ribassi generalizzati delle tariffe anche sul mercato libero dell’energia. Lo spiega Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager, che ricorda inoltre come dal 1° dicembre si completi il calendario di accensione dei riscaldamenti in Italia, con i comuni delle zone climatiche A e B, comprendenti Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa, che da lunedì potranno avviare i termosifoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inverno senza rincari delle bollette, prezzi del gas in calo