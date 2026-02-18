Bollette e maltempo al via il Consiglio dei ministri con i due decreti
Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi alle 16.20 a Palazzo Chigi, a causa delle problematiche legate alle bollette e al maltempo. Il governo affronta queste emergenze approvando due decreti: uno per sostenere le famiglie colpite dall’aumento dei costi energetici e l’altro per gestire le conseguenze delle recenti intemperie. La riunione si concentra anche sulla questione dell’autonomia regionale. Le decisioni prese nel Consiglio potrebbero avere effetti immediati sui cittadini e sulle amministrazioni locali.
Dalle bollette al maltempo, passando anche per l'autonomia. È iniziato intorno alel 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono attesi, soprattutto, il decreto sull'energia e quello per i danni causati dal ciclone Harry nelle ultime settimane. Secondo l'Ansa, potrebbe aumentare ancora, rispetto ai 115 euro previsti in bozza, il bonus elettricità del decreto bollette per le famiglie con Isee fino a 10mila euro (o 20mila euro per quelle con almeno 4 figli). A pochi minuti dall'inizio del Consiglio dei ministri, i tecnici del Mase e di Palazzo Chigi stanno lavorando per alzare ulteriormente il contributo, fino a 125 euro.
Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà.
Consumi, decreto taglia bollette in Consiglio dei ministri: via gli oneri alle imprese sul gasIl governo ha approvato in Consiglio dei ministri un nuovo decreto che modifica le modalità di finanziamento delle bollette energetiche.
Argomenti discussi: Bollette, stop al pagamento per le zone colpite dal maltempo: quali sono, cosa fare; Arera, sospensione bollette per il maltempo fino a 6 mesi; Maltempo Sicilia, scatta lo stop alle bollette: luce, gas e acqua sospesi per 6 mesi; Bollette sospese nei comuni colpiti dal maltempo: ecco i 13 centri vibonesi che rientrano nell’elenco · ilvibonese.it.
Meloni, full immersion tra Niscemi e Roma: annunciato decreto maltempo da 150 milioni e vertice su bollette e legge elettoraleVisita lampo della premier Giorgia Meloni a Niscemi per la frana: annunciato un nuovo decreto maltempo da 150 milioni di euro. In Cdm anche il dl bollette e confronto con i leader del centrodestra sul ... corrieretneo.it
Maltempo e frana Niscemi: governo accelera, alle 16 il decreto leggeFrana di Niscemila frana a Niscemi È atteso per le ore 16 di oggi ... msn.com
Oggi Consiglio dei ministri su #bollette e aiuti #maltempo. #Meloni: "Continueremo a difendere legalità nonostante parte politicizzata della magistratura". Le opposizioni: "Governo in guerra contro i pm". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18febbraio x.com
