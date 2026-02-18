Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi alle 16.20 a Palazzo Chigi, a causa delle problematiche legate alle bollette e al maltempo. Il governo affronta queste emergenze approvando due decreti: uno per sostenere le famiglie colpite dall’aumento dei costi energetici e l’altro per gestire le conseguenze delle recenti intemperie. La riunione si concentra anche sulla questione dell’autonomia regionale. Le decisioni prese nel Consiglio potrebbero avere effetti immediati sui cittadini e sulle amministrazioni locali.

Dalle bollette al maltempo, passando anche per l’autonomia. È iniziato intorno alel 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono attesi, soprattutto, il decreto sull’energia e quello per i danni causati dal ciclone Harry nelle ultime settimane. Secondo l’Ansa, potrebbe aumentare ancora, rispetto ai 115 euro previsti in bozza, il bonus elettricità del decreto bollette per le famiglie con Isee fino a 10mila euro (o 20mila euro per quelle con almeno 4 figli). A pochi minuti dall’inizio del Consiglio dei ministri, i tecnici del Mase e di Palazzo Chigi stanno lavorando per alzare ulteriormente il contributo, fino a 125 euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bollette e maltempo, al via il Consiglio dei ministri con i due decreti

Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà.

Consumi, decreto taglia bollette in Consiglio dei ministri: via gli oneri alle imprese sul gasIl governo ha approvato in Consiglio dei ministri un nuovo decreto che modifica le modalità di finanziamento delle bollette energetiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.