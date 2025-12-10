Bollette della luce in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie | chi ne ha diritto e come richiederlo

Leggo.it | 10 dic 2025

Dal 2026, circa 4,5 milioni di famiglie in Italia potranno beneficiare di un bonus di 55 euro all’anno sulla bolletta dell’energia, destinato a sostenere le famiglie più vulnerabili. Questa misura, oltre al bonus sociale, rappresenta un intervento straordinario per alleviare il peso del caro bollette e garantire un aiuto concreto alle fasce più deboli della popolazione.

