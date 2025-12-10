Bollette della luce in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie | chi ne ha diritto e come richiederlo
Dal 2026, circa 4,5 milioni di famiglie in Italia potranno beneficiare di un bonus di 55 euro all’anno sulla bolletta dell’energia, destinato a sostenere le famiglie più vulnerabili. Questa misura, oltre al bonus sociale, rappresenta un intervento straordinario per alleviare il peso del caro bollette e garantire un aiuto concreto alle fasce più deboli della popolazione.
Arriva un sostegno straordinario contro il caro bollette: dal 2026 le famiglie più fragili riceveranno un bonus aggiuntivo di 55 euro all'anno sulla luce, oltre al bonus sociale.
Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederlo - Arriva un sostegno straordinario contro il caro bollette: dal 2026 le famiglie più fragili riceveranno un bonus aggiuntivo di 55 euro all'anno sulla luce, oltre al bonus sociale già previsto.
