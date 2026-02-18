Giuseppe Bonelli afferma che la promessa di Meloni di disaccoppiare le tariffe energetiche è falsa. La causa risiede nella mancanza di modifiche concrete nelle politiche del governo, secondo gli esperti consultati. Bonelli spiega che, in realtà, le bollette continuano a salire senza sosta, e le parole del premier sembrano solo un tentativo di rassicurare gli italiani. La situazione rimane critica, soprattutto per le famiglie che fatica a far fronte alle spese mensili. La questione rimane aperta e senza risposte immediate.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ho parlato con alcuni esperti e possiamo tranquillamente affermare quanto segue. Non c'è alcun disaccoppiamento del gas dal prezzo dell'energia, come invece affermato dalla Presidente Meloni. L'operazione che è stata realizzata dal governo è quella di trasferire gli oneri, di scontare gli oneri di sistema ai produttori di energia per circa 4 miliardi di Euro". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Il disaccoppiamento del gas dal prezzo dell'energia, ricordo a Giorgia Meloni, si realizza attraverso un aumento della produzione di energie rinnovabili, che consente alle energie rinnovabili di formare il prezzo marginale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bollette: Bonelli, 'non c'è alcun disaccoppiamento, Meloni inganna italiani'

