A Roma, alcuni politici si presentano come difensori delle regole e delle leggi, ma poi agiscono in modo opposto. La confusione tra parole e fatti si fa evidente, mentre si accendono le polemiche sul rispetto delle norme e sulla coerenza delle azioni di chi dovrebbe rappresentare gli italiani.

Roma, 30 gennaio – Si dicono democratici si palesano mafiosi. Fanno appello a regole e leggi, ma sono i primi a non rispettarle. Si riempiono la bocca di democrazia e partecipazione, ma il tutto deve essere a (ab)uso e consumo della solita cloaca. Così accade che, se prenoti regolarmente, in ottemperanza alle leggi e al regolamento vigente, la sala stampa della Camera dei Deputati come ha fatto il deputato leghista Domenico Furgiuele per presentare pubblicamente l’iniziativa di legge popolare Remigrazione e Riconquista, i volti della democrazia facenti capo a Pd, Avs,+Europa, e M5S, dopo aver piagnucolato in tutte le lingue del mondo e non avendo trovato nessun giudice a Berlino, hanno occupato fisicamente la sala stampa per impedire de facto la presentazione della proposta di legge. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Per Bonelli il Parlamento è la “casa di Matteotti”, ma non degli italiani

La recente manovra economica ha suscitato critiche da parte di Angelo Bonelli, che accusa il governo di aver “commissariato” il Parlamento e di spingere l’Italia verso un’economia di guerra.

Nonostante le indagini in corso e le accuse di peculato e corruzione, i membri del Collegio del Garante della Privacy hanno deciso di non dimettersi, affermando di voler proseguire nel loro mandato.

Convegno sulla Remigrazione alla Camera, le opposizioni: Qui fascisti non entrano

Comitato Remigrazione alla Camera Bonelli a Forgiuele: Un oltraggio al Parlamento, chiedi scusa(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ... msn.com

Bonelli (Avs) su danni maltempo Sicilia: Meloni riferisca in Parlamentowindow.evolMediaId=2488097; window.evolCoverUrl=2488097_sd_697b7e406cc1f_1769700928.jpg; (Agenzia vista) Roma, 29 gennaio 2026Le do un ... affaritaliani.it

Guardate che la sinistra ha ancora leader come Bonelli, quello che nel 2023 ha portato in Parlamento due sassi presi a piedi dall’Adige in secca per dimostrare… boh, che Meloni non è Mosè Eppure c’è ancora qualcuno che rischia di emozionarsi davanti a - facebook.com facebook