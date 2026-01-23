Si rompe un tubo della fogna e cede la strada | via per Cernobbio a rischio chiusura completa

Oggi, intorno alle 14, è in corso un intervento di soccorso urgente in via per Cernobbio, a Como, a causa della rottura di un tubo della fogna che ha compromesso la stabilità della strada. La situazione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità, con possibili disagi e chiusure temporanee.

Un intervento di soccorso tecnico urgente è in corso oggi, intorno alle 14, in via per Cernobbio a Como. Il motivo è la rottura di una tubazione di scarico fognario delle acque, che ha reso necessario l’intervento delle squadre di emergenza.Traffico rallentatoPer consentire le operazioni in.🔗 Leggi su Quicomo.it

