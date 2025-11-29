Incidente sulla Tangenziale Nord tra Bollate e Paderno motociclista in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la tangenziale Nord A52, nel tratto compreso tra Cormano, Paderno Dugnano e Bollate. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.46, ha visto coinvolte un’auto e una moto. E’ successo nel punto in cui la Rho-Monza si innesta sulla Milano-Meda al bivio verso Milano altezza Paderno Dugnano, vicino al Multisala . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente sulla Tangenziale Nord tra Bollate e Paderno, motociclista in ospedale

Argomenti simili trattati di recente

Tangenziale Est chiusa per un incidente stradale. Pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sul posto per accertamenti e viabilità - facebook.com Vai su Facebook

#Avviso #Viabilità ? La Centrale operativa della Polizia locale comunica un incidente sulla Tangenziale di Mestre, dopo lo svincolo Terraglio, in direzione Trieste ?Forti i rallentamenti per il traffico Vai su X

Incidente sulla Tangenziale Nord tra Bollate e Paderno, motociclista in ospedale - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la tangenziale Nord A52, nel tratto compreso tra Cormano, Paderno Dugnano e Bollate. Riporta ilnotiziario.net

Incidente in tangenziale a Milano: coda di almeno tre chilometri - Coda di almeno tre chilometri sulla Tangenziale Est di Milano, A51, in direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Scrive milanotoday.it

Incidenti tra Torino, Borgaro e Mappano: rallentamenti in tangenziale e sul raccordo - Due sinistri si sono verificati in tangenziale in direzione sud (Savona/Piacenza) dopo lo svincolo di Torino Caselle. Si legge su torinotoday.it