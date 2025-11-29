Incidente sulla Tangenziale Nord tra Bollate e Paderno motociclista in ospedale

Ilnotiziario.net | 29 nov 2025

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la tangenziale Nord A52, nel tratto compreso tra Cormano, Paderno Dugnano e Bollate. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.46, ha visto coinvolte un’auto e una moto. E’ successo nel punto in cui la Rho-Monza si innesta sulla Milano-Meda al bivio verso Milano altezza Paderno Dugnano, vicino al Multisala . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

incidente sulla tangenziale nord tra bollate e paderno motociclista in ospedale

© Ilnotiziario.net - Incidente sulla Tangenziale Nord tra Bollate e Paderno, motociclista in ospedale

