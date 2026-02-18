Bodo-Inter si gioca? È arrivata la decisione finale dell’arbitro

L’arbitro ha deciso che Bodo-Inter si disputa. La decisione arriva dopo aver verificato le condizioni del campo, che aveva sollevato dubbi tra i giocatori e gli spettatori. Le corsie laterali erano state danneggiate dalla neve rimossa, creando avvallamenti evidenti. I funzionari hanno valutato che il terreno è ora abbastanza sicuro per il match, anche se alcune zone presentano ancora segni di intervento. La partita si giocherà questa sera, nonostante le preoccupazioni iniziali. La decisione è stata comunicata poco fa dalle autorità sportive.

Bodo-Inter si gioca? Nelle ultime ore si era diffusa più di una perplessità sulle condizioni del terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion, con particolare attenzione alle corsie laterali dove, dopo la rimozione della neve, erano comparsi alcuni avvallamenti causati dai macchinari utilizzati per liberare il campo. Dubbi che avevano alimentato anche l’ipotesi di un possibile rinvio di BodøGlimt-Inter. Scenario che però, allo stato attuale, è da escludere. Bodo-Inter si gioca: arbitro ha dato l’ok. A fare chiarezza è stato Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport, riportando la posizione ufficiale dell’UEFA: l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha già effettuato un sopralluogo in mattinata e ha dato il via libera allo svolgimento della gara.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

