Atalanta Inter arbitro | ecco la decisione dell’AIA

Atalanta Inter arbitro. Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 a dirigere Atalanta-Inter, gara valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma domenica sera alle 20:45 al Gewiss Stadium. Per il direttore di gara si tratta di un appuntamento delicato, vista l’importanza dei punti in palio e il peso specifico della sfida nel percorso stagionale di entrambe le formazioni. La Penna sarà chiamato a garantire equilibrio e controllo in un match che promette intensità e ritmo elevato. Atalanta Inter arbitro: la squadra arbitrale al completo. Ad affiancare La Penna ci saranno gli assistenti Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Rapuano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

