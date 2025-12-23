Atalanta Inter arbitro | ecco la decisione dell’AIA
Atalanta Inter arbitro. Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 a dirigere Atalanta-Inter, gara valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma domenica sera alle 20:45 al Gewiss Stadium. Per il direttore di gara si tratta di un appuntamento delicato, vista l’importanza dei punti in palio e il peso specifico della sfida nel percorso stagionale di entrambe le formazioni. La Penna sarà chiamato a garantire equilibrio e controllo in un match che promette intensità e ritmo elevato. Atalanta Inter arbitro: la squadra arbitrale al completo. Ad affiancare La Penna ci saranno gli assistenti Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Rapuano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Atalanta-Inter arbitra La Penna di Roma. Al Var Abisso. Precedenti con La Penna: 8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta. Ultimo precedente: Inter 5 - Torino 0 di agosto Ultimo precedente con Abisso al Var: Genoa 1 - Inter 2 - facebook.com facebook
