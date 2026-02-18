Bodo-Inter Marotta | Bastoni capitolo chiuso Speriamo che…

Beppe Marotta ha annunciato che la questione Bastoni è chiusa, lasciando intendere che l’Inter non farà più passi avanti. Prima della partita BodøGlimt-Inter, il dirigente ha commentato ai microfoni di Sky Sport, toccando vari argomenti. Ha parlato del campo, delle tensioni dopo il derby e del progetto societario. Marotta ha anche espresso speranze sul futuro di Stankovic, sottolineando che alcune decisioni sono ormai definitive. La squadra si prepara a scendere in campo con questa incertezza ancora presente.

Prima del calcio d’inizio di BodøGlimt-Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi: dal terreno di gioco alle polemiche post-derby, fino al modello societario e al futuro di Aleksandar Stankovic. Sulle condizioni del campo dell’Aspmyra Stadion, Marotta ha invitato a non alimentare ulteriori discussioni: «Non addentriamoci nella polemica del campo, altrimenti non ne veniamo più fuori. Sicuramente è un sintetico di vecchia generazione, ha difficoltà di adesione, ma dobbiamo adeguarci anche a questa situazione». Inevitabile un riferimento alla vittoria contro la Juventus e alle polemiche che ne sono seguite.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

