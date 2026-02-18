Bodo Inter formazioni ufficiali | chance per Darmian dal primo minuto
Il Bodo Glimt ha annunciato le formazioni ufficiali prima della sfida contro l’Inter, in programma questa sera. Matteo Darmian avrà la possibilità di partire titolare, dopo aver recuperato da un infortunio. La squadra norvegese punta molto su questa partita, che rappresenta un’occasione importante per avanzare nel torneo. L’Inter, invece, si prepara a schierare i suoi migliori giocatori, deciso a conquistare un risultato positivo in trasferta. La partita si gioca tra poche ore e i tifosi attendono con trepidazione.
Bodo Inter formazioni ufficiali. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Bodo Glimt-Inter, gara di andata valevole per i sedicesimi di finale di Champions League. Da pochi minuti sono state pubblicate le formazioni ufficiali con cui i due allenatori hanno deciso di iniziare la gara. Bodo Inter formazioni ufficiali. BODØGLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge. In panchina: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 21 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Darmian out in Inter Torino: il motivo. Chivu lancia Kamate dal primo minutoQuesta sera l’Inter deve fare a meno di Darmian.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
