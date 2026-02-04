Questa sera l’Inter deve fare a meno di Darmian. Il giocatore, che sembrava in grado di scendere in campo fin dall’inizio contro il Torino in Coppa Italia, non sarà in lista. Chivu ha deciso di lanciare Kamate dal primo minuto, lasciando intuire che ci saranno cambiamenti importanti nella formazione nerazzurra.

Inter News 24 Darmian, inizialmente previsto come titolare nella sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Torino, è out: il motivo. Brutte notizie dell’ultim’ora in casa Inter a pochi minuti dalla sfida contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma questa sera all’ U-Power Stadium. I nerazzurri dovranno infatti fare a meno di Matteo Darmian, costretto a dare forfait poche ore prima del calcio d’inizio. Darmian out per Torino-Inter: cosa è successo. Attraverso una nota ufficiale, il club ha comunicato che Matteo Darmian non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il match contro i granata a causa di una sindrome gastrointestinale acuta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Darmian out in Inter Torino: il motivo. Chivu lancia Kamate dal primo minuto

Questa sera, l’Inter affronta i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino.

Questa sera alle 21:00 si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, ma non a San Siro.

