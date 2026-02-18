Oggi, 18 febbraio, alle 21, BodøGlimt e Inter si affrontano in Norvegia per l’andata dei playoff di Champions League. La partita si svolge allo Stadio Aspmyra, dove i padroni di casa cercano di sorprendere la squadra italiana. La sfida mette in palio un posto nella fase a gironi e attira l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

In Norvegia oggi, 18 febbraio, alle 21 scendono in campo BodøGlimt e Inter per l’andata dei playoff di Champions League. Ai nerazzurri spetta l’onere di tenere alta la bandiera italiana, dopo la disfatta subita dalla Juventus in Tuchia contro il Galatasaray e la sconfitta rimediata dall’Atalanta in casa del Borussia Dortmund. Non sarà una partita semplice per la squadra di Cristian Chivu. In passato il campo del Bodø ha messo in grosse difficoltà altre squadre italiane, in primis Roma e Lazio. L’Inter arriva comunque alla partita con l’entusiasmo suscitato da sei vittorie consecutive nelle ultime partite, a partire dallo scontro in campionato con la Juventus, che ha suscitato polemiche non ancora spente del tutto nonostante le scuse arrivate nelle scorse ore dal difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bodø/Glimt-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

