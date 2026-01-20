Champions League oggi Inter-Arsenal | orario probabili formazioni e dove vederla
L'Inter sfida l'Arsenal nella settima giornata della fase a gironi della Champions League, in programma oggi, martedì 20 gennaio, a San Siro. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione.Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Arsenal, in campo stasera alle 21: Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
