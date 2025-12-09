Inter-Liverpool oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

L'Inter affronta il Liverpool oggi in Champions League, 9 dicembre 2025, in un match fondamentale per il proseguimento della competizione. La partita si terrà alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire un incontro ricco di emozioni e sfide tra due grandi club europei.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match – in diretta tv e streaming alle 21 – contro il Liverpool. I nerazzurri, reduci dal netto successo in campionato contro il Como ricevono i reds nella sfida della sesta giornata. Nella classifica di Champions, l'Inter ha 12 punti, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

