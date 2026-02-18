Bodo Glimt Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Il Bodo Glimt ha affrontato l’Inter all’Aspmyra Stadion alle 21, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo nel primo turno dei playoff di Champions League 202526. La squadra norvegese ha mostrato intensità fin dai primi minuti, cercando di mettere sotto pressione gli avversari italiani. L’Inter, invece, ha cercato di controllare il gioco e di sfruttare le occasioni in contropiede. La partita è stata molto combattuta e ricca di azioni pericolose da entrambe le parti. La sfida prosegue con il ritorno in programma.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d'inizio alle ore 21. Migliore in campo a fine primo tempo:.