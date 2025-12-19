Bologna Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. Fischio d'inizio alle ore 20. Migliore in campo a fine primo tempo:. BOLOGNA INTER, IL TABELLINO:. In attesa delle formazioni ufficiali. BOLOGNA INTER, IL PREPARTITA.

