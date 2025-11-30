Pisa Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 15 all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, match valevole per il 13° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, sfida delle ore 15 valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani di Alberto Gilardino sono reduci dal pareggio per 2 a 2 col Sassuolo e attualmente sono al 18° posto in classifica con 10 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sono chiamati ad una riscossa dopo il KO nel derby col Milan e quello in Champions League contro l’Atletico Madrid: la beneamata si trova al momento al quarto posto in classifica con 24 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

