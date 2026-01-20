Nel match di Champions, il BodoGlimt sorprende il Manchester City con un risultato di 3-1, grazie a una doppietta di Hogh. I norvegesi si portano rapidamente sul 3-0, mentre Cherki segna al 60', senza tuttavia mettere in dubbio la vittoria dei norvegesi. Nella stessa giornata, il Bruges conquista una vittoria per 4-1 contro il Kairat Almaty in Kazakistan.

Tante sono le squadre che sono cadute nella trappola del BodoGlimt, la notizia è che stavolta c'è cascato il Manchester City. Incredibilmente, la squadra di Pep Guardiola è stata quasi dominata dai norvegesi, soprattutto nel primo tempo. Nel giro di due minuti, gli inglesi incassano due reti che portano la stessa firma, quella di Kasper Hogh, che colpisce prima di testa (22') e poi al termine di una ripartenza a centro area (24'). Nel finale di primo tempo, Haaland non inquadra di poco la porta in girata. Nella ripresa il BodoGlimt torna a caricare a testa bassa. Donnarumma si deve esaltare su Fet, ma non può nulla sullo splendido destro all'incrocio di Hauge (58'). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, sorpresa Bodo/Glimt: batte il City 3-1 con doppietta di Hogh

Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt avanti a sorpresa sul Manchester CitySegui in tempo reale i risultati della settima giornata di Champions League con Calcionews24.

Leggi anche: Bodo Glimt Juve 1-0 LIVE: rischiano i bianconeri, Hogh pericoloso

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bodo/Glimt v City: Champions League travelling squad confirmed; La Champions League torna con le super partite; Champions League: pronostici, migliori scommesse e quote del 7° turno; Pronostico Bodo/Glimt vs Manchester City – Champions League – 20 Gennaio 2026.

Champions, sorpresa Bodo/Glimt: batte il City 3-1 con doppietta di HoghI norvegesi vanno sul 3-0, poi Cherki accorcia al 60' ma la vittoria non è mai stata in discussione. Nell'altra gara del pomeriggio 4-1 del Bruges in Kazakistan contro il Kairat Almaty ... msn.com

Bodo Glimt-Manchester City 3-1, clamoroso in Champions: Guardiola crolla con i norvegesi, cosa è successoLa Champions League regala sempre colpi di scena e quello ma quello di oggi era davvero difficile da prevedere. Il Manchester City crolla 3-1 sul campo del Bodo/Glimt, un risultato clamoroso ... msn.com

Napoli sorpresa Lukaku, si è allenato con i compagni: in Champions ci sarà https://nap.li/FAc9 - facebook.com facebook