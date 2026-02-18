Bodo Glimt Inter il campo non ferma il match | c’è l’ok per il fischio d’inizio

Bodo Glimt e Inter si sfideranno in Europa, nonostante il campo non fosse in perfette condizioni. La causa è il manto erboso danneggiato, che aveva sollevato dubbi sulla possibilità di giocare. Tuttavia, le autorità hanno dato il via libera e la partita si terrà come previsto. I giocatori dei nerazzurri si preparano a scendere in campo, consapevoli delle difficoltà legate al terreno di gioco. L'arbitro ha confermato che il fischio d'inizio sarà dato come programmato.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, la sfida europea si disputerà regolarmente nonostante le criticità del prato norvegese, c'è la conferma. Nelle ultime ore il dibattito sportivo si era infiammato attorno a un possibile slittamento della gara tra la compagine norvegese e la squadra meneghina. Il motivo del contendere riguardava lo stato del manto erboso, apparso visibilmente danneggiato dalle rigide condizioni climatiche del Nord Europa. In particolare, lungo le fasce laterali dove dovrebbero correre giocatori come Federico Dimarco, l'esterno mancino dotato di un cross vellutato, si notavano pericolosi avvallamenti causati dai mezzi meccanici utilizzati per la rimozione della neve. Il via libera per il fischio d'inizio di Bodo/Glimt-Inter sarebbe scontato, anche se dovrà passare dall'ispezione del campo sintetico dell'Aspmyra Stadion da parte dell'arbitro Daniel Siebert