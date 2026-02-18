Bodo Glimt Inter il manto sintetico mette a rischio il match | le ultime dalla Norvegia

Il Bodo Glimt-Inter rischia di essere rinviato a causa del campo sintetico. La società norvegese ha installato un tappeto in sintetico, che ha già causato alcune preoccupazioni tra i giocatori nerazzurri. La partita si gioca in condizioni diverse dal normale, e i medici temono possibili infortuni. La questione ha già attirato l’attenzione delle autorità sportive, che stanno valutando se il terreno rispetti le norme. L’esito dipende dalle verifiche in corso prima del fischio di inizio.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, il manto sintetico preoccupa seriamente la dirigenza dei nerazzurri, che temono per l'integrità fisica dei calciatori. La sfida di Champions League in Norvegia si trasforma in un caso diplomatico e strutturale. In queste ore, la domanda che circola tra i corridoi dell'Aspmyra Stadion è una sola: Bodo Glimt-Inter si giocherà regolarmente? Sebbene l'ottimismo filtri dagli ambienti locali, la certezza matematica non è ancora arrivata a causa delle condizioni critiche del terreno di gioco, pesantemente danneggiato durante le operazioni di pulizia dei giorni scorsi. Il tappeto sollevato e le preoccupazioni di Chivu. Sul campo del Bodo Glimt negli ultimi anni sono caduti in tanti: l'ultima big a soccombere in Norvegia è stato il Manchester City, poche settimane fa nel finale della League Phase. Scene pazzesche a Bodo prima di Bodo/Glimt-Inter Spalare la neve dal campo dei norvegesi ha portato allo spostamento della moquette sintetica dello stadio Il video è diventato immediatamente virale sui social: la reazione di Chivu all'avvallamento sulla