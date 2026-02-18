L’Inter si prepara a sfidare il BodoGlimt nella partita di andata dei playoff di Champions League, in programma il 18 febbraio 2026 alle 21:00. La squadra italiana, reduce da una difficile fase di qualificazione, affronta una trasferta complicata sull’erba artificiale dell’Aspmyra Stadion, un campo noto per le sue condizioni delicate. La formazione nerazzurra cerca di superare l’ostacolo norvegese per mantenere vivo il sogno di accesso alla fase a gironi. I giocatori sono già in campo per preparare questa sfida importante.

L’Inter è costretta a passare dal playoff in Champions e fa visita al BodoGlimt all’andata, sull’insidioso campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel weekend contro la Juve, che ha generato molte polemiche, ma che ha di fatto permesso loro una fuga importante in vetta in campionato. Ora però c’è da indirizzare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Campo in condizioni preoccupanti

Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Campo in condizioni preoccupantiL’Inter affronterà il BodoGlimt nella partita di andata dei playoff di Champions League, prevista per il 18 febbraio 2026 alle 21:00.

Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il BodoGlimt con l’obiettivo di superare il turno preliminare della Champions League, dopo aver fallito la fase a gironi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.