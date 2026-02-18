Bodo Glimt-Inter Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Campo in condizioni preoccupanti

L’Inter affronterà il BodoGlimt nella partita di andata dei playoff di Champions League, prevista per il 18 febbraio 2026 alle 21:00. La squadra italiana si è qualificata dopo aver superato la fase preliminare e ora cerca di ottenere un risultato positivo sulla superficie sintetica dell’Aspmyra Stadion. Il campo in cattive condizioni potrebbe influenzare il gioco, rendendo difficile il controllo del pallone. I nerazzurri devono dimostrare la loro forza in un ambiente che può creare sorprese. La sfida si preannuncia aperta e ricca di insidie.

L’Inter è costretta a passare dal playoff in Champions e fa visita al BodoGlimt all’andata, sull’insidioso campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel weekend contro la Juve, che ha generato molte polemiche, ma che ha di fatto permesso loro una fuga importante in vetta in campionato. Ora però c’è da indirizzare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

