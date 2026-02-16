Bodo Glimt-Inter Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Inter affronta il BodoGlimt con l’obiettivo di superare il turno preliminare della Champions League, dopo aver fallito la fase a gironi. La squadra italiana si prepara a giocare in Norvegia, dove il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion rappresenta un ostacolo da non sottovalutare. La partita si svolge mercoledì 18 febbraio alle 21:00 e mette in palio un posto nella fase a gironi della massima competizione europea.
L’Inter è costretta a passare dal playoff in Champions e fa visita al BodoGlimt all’andata, sull’insidioso campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel weekend contro la Juve, che ha generato molte polemiche, ma che ha di fatto permesso loro una fuga importante in vetta in campionato. Ora però c’è da indirizzare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
