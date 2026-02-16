Bodo Glimt-Inter Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol in Norvegia

Da infobetting.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter affronta il BodoGlimt in un match di Champions League che si giocherà il 18 febbraio 2026 alle 21:00, dopo aver dovuto superare il playoff. La squadra italiana si prepara a giocare sull’erba artificiale dell’Aspmyra Stadion, un terreno che negli ultimi anni ha portato molte reti e sorprese.

L’Inter è costretta a passare dal playoff in Champions e fa visita al BodoGlimt all’andata, sull’insidioso campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel weekend contro la Juve, che ha generato molte polemiche, ma che ha di fatto permesso loro una fuga importante in vetta in campionato. Ora però c’è da indirizzare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bodo glimt inter champions league 18 02 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici tanti gol in norvegia
© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol in Norvegia

Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il BodoGlimt con l’obiettivo di superare il turno preliminare della Champions League, dopo aver fallito la fase a gironi.

Atletico Madrid-Bodo/Glimt (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol in abbondanza al Metropolitano?Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l’Atletico Madrid si prepara ad affrontare il BodoGlimt al Metropolitano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Oops... - Inter.it; Anteprima Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Inter, Champions sotto la neve. A Bodø si spala per liberare il campo: Corsa contro il tempo; Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni dei playoff di Champions League.

bodo glimt inter championsDove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioniTutte le info su Bodo/Glimt-Inter, Playoff d'andata della Champions League 2025/2026, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming. goal.com

bodo glimt inter championsBodo/Glimt-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Bodo/Glimt-Inter, andata dei playoff in Champions League: formazioni e come seguire il match. calciomercato.com