L’Inter affronta il BodoGlimt in un match di Champions League che si giocherà il 18 febbraio 2026 alle 21:00, dopo aver dovuto superare il playoff. La squadra italiana si prepara a giocare sull’erba artificiale dell’Aspmyra Stadion, un terreno che negli ultimi anni ha portato molte reti e sorprese.

L’Inter è costretta a passare dal playoff in Champions e fa visita al BodoGlimt all’andata, sull’insidioso campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel weekend contro la Juve, che ha generato molte polemiche, ma che ha di fatto permesso loro una fuga importante in vetta in campionato. Ora però c’è da indirizzare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol in Norvegia

Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il BodoGlimt con l’obiettivo di superare il turno preliminare della Champions League, dopo aver fallito la fase a gironi.

Atletico Madrid-Bodo/Glimt (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol in abbondanza al Metropolitano?Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l’Atletico Madrid si prepara ad affrontare il BodoGlimt al Metropolitano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.