Bodo Glimt Inter a rischio rinvio? Il manto erboso preoccupa il club e Chivu per un motivo | ecco quando arriverà la decisione finale

Il match tra Bodo Glimt e Inter potrebbe essere rinviato a causa del campo danneggiato. Il club norvegese ha segnalato che il terreno di gioco presenta buche e zone fangose, che rendono difficile la preparazione della partita. Chivu, responsabile tecnico dell’Inter, ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei giocatori e la qualità del campo. La UEFA sta valutando la situazione e deciderà entro le prossime ore se programmare una nuova data o confermare l’insolito appuntamento. La decisione finale arriverà tra poche ore.

