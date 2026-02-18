Bodo-Inter che rischi Il manto erboso è sollevato sulle fasce l’Inter preoccupata

A causa dei lavori di rimozione della neve, il campo di Bodo-Inter presenta zone di erba sollevata lungo le fasce. I tecnici hanno cercato di sistemare il terreno, ma il manto resta danneggiato. L’Inter si preoccupa per il possibile rischio di infortuni ai giocatori, anche se ufficialmente la partita si svolgerà regolarmente. I nerazzurri osservano attentamente la situazione, consapevoli che il terreno non è ancora al meglio. La decisione definitiva sulla disputa arriverà nelle prossime ore.

Lo strano caso dell’Aspmyra Stadium, il minisculo impianto del Bodo Glimt che qua chiamano “Hell of Ice”, Inferno di Ghiaccio, e del suo discutibile manto di erba artificiale: a poche ore dal match, soprattutto su una delle due fasce laterali, il tappeto verde ha ancora adesso dei rialzamenti molto pericolosi per i giocatori. Tutta colpa delle nevicate dei giorni scorsi e delle ottanta tonnellate spalate in 24 ore: proprio per liberare il campo dalla neve, i macchinari usati dal club norvegese hanno di fatto sollevato il manto sintetico lasciando gli avvallamenti che adesso preoccupano l’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

