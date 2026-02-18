Board of Peace per l' Italia va Tajani

Il ministro degli Esteri e vicepremier Tajani parteciperà come osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza a Washington. La decisione è stata presa per coinvolgere l’Italia nelle discussioni sulla crisi in Medio Oriente. Tajani volerà negli Stati Uniti questa settimana, portando con sé una delegazione diplomatica italiana.

11.10 Sarà il ministro degli Esteri e vicepremier Tajani a rappresentare l'Italia -nel ruolo di osservatore- alla prima riunione a Washington del Board of Peace per Gaza. E' lui stesso ad annunciarlo, ribadendo che è necessario "essere presenti quando si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione e sul futuro delle Palestina.L'Italia è protagonista nell' area del Mediterraneo". Ieri la rassicurazione: partecipare come osservatori al Board rispetta vincoli Costituzione. Due Stati che convivano è l'obiettivo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Board of Peace, Tajani: “Partecipazione Italia? C’è un limite costituzionale”Durante il Congresso del Partito Radicale a Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l’Italia non potrà prendere parte al Board of Peace, perché la legge italiana impone limiti costituzionali che impediscono questa partecipazione.

Board of Peace, Tajani: «L’Italia sarà Paese osservatore»Tajani ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore alla prossima riunione sul Mediterraneo, spiegando che la sua partecipazione nasce dalla volontà di contribuire alla stabilità regionale.

A Washington il Board of Peace su Gaza. L'Italia rappresentata da Tajani

