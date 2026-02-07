Durante il Congresso del Partito Radicale a Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l’Italia non potrà prendere parte al Board of Peace, perché la legge italiana impone limiti costituzionali che impediscono questa partecipazione. Tajani ha chiarito che si tratta di questioni legali che non permettono al governo di essere coinvolto in questa iniziativa internazionale.

La possibile partecipazione dell’Italia al Board of Peace, il Consiglio per la pace a Gaza, promosso dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era da tempo al centro di indiscrezioni e interrogativi. Un tema delicato, carico di implicazioni politiche e giuridiche, che richiedeva chiarimenti. Ora la conferma è arrivata: l’Italia non potrà farne parte. A mettere definitivamente il punto è stato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al congresso del Partito Radicale a Roma. Le sue parole sono state nette e difficilmente equivocabili: l’Italia sostiene ogni iniziativa di pace, di cooperazione e di formazione a Gaza, ma non può aderire al Board of Peace a causa di “limiti costituzionali insormontabili“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Board of Peace, Tajani: “Partecipazione Italia? C’è un limite costituzionale”

Durante il Business Forum Italia-Germania, il ministro degli Esteri Tajani ha risposto alle recenti critiche di Zelensky, sottolineando che le affermazioni sono ingenerose nei confronti dell'UE.

La Russia ha dichiarato di non avere ancora tutte le informazioni sull'iniziativa del Board of Peace per Gaza.

