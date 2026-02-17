Board of Peace Tajani | L’Italia sarà Paese osservatore

Tajani ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore alla prossima riunione sul Mediterraneo, spiegando che la sua partecipazione nasce dalla volontà di contribuire alla stabilità regionale. L’esclusione dell’Italia da questo incontro, secondo il ministro, sarebbe sbagliata e avrebbe conseguenze negative sulla diplomazia italiana. In una dichiarazione, Tajani ha anche sottolineato che il nostro Paese intende mantenere un ruolo attivo e dialogare con tutte le parti coinvolte, senza escludersi dal processo decisionale.

"L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadendo che "il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione Usa a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace", "certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali".