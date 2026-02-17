Tajani | Board of Peace l' Italia alla prima riunione Pd e M5S all' attacco | colonialismo
Giuseppe Tajani annuncia che l’Italia partecipa come osservatore alla prima riunione del Board of Peace a Washington, invitata dagli Stati Uniti. La decisione del governo Meloni ha suscitato critiche da parte di Pd e M5S, che accusano il governo di avallare un atteggiamento colonialista. La riunione si svolgerà giovedì nella capitale americana e coinvolgerà rappresentanti di diversi Paesi.
Il governo Meloni ha ritenuto opportuno accettare l’invito dell’amministrazione americana a presenziare in qualità di Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington: “Questo è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali”. Così si è espresso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle sue comunicazioni nell’Aula della Camera dei Deputati sull’organizzazione internazionale il cui obiettivo, secondo lo statuto, è quello di “promuovere la stabilità, restaurare un governo affidabile e legittimo, e assicurare una pace duratura nelle aree afflitte o minacciate da conflitti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
