Tajani | Board of Peace l' Italia alla prima riunione Pd e M5S all' attacco | colonialismo

Il governo Meloni ha ritenuto opportuno accettare l’invito dell’amministrazione americana a presenziare in qualità di Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington: “Questo è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali”. Così si è espresso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle sue comunicazioni nell’Aula della Camera dei Deputati sull’organizzazione internazionale il cui obiettivo, secondo lo statuto, è quello di “promuovere la stabilità, restaurare un governo affidabile e legittimo, e assicurare una pace duratura nelle aree afflitte o minacciate da conflitti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

