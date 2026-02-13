Noisy Naples Fest 2026 a Napoli arrivano Kasabian Franz Ferdinand

Kasabian, Franz Ferdinand e Skunk Anansie portano musica dal vivo a Napoli durante il Noisy Naples Fest 2026, che si svolge alla Mostra d’Oltremare. La città si anima con concerti e spettacoli, attirando fan da tutta Italia e oltre. La manifestazione riempie le strade e riaccende l’atmosfera estiva nel quartiere fieristico.

Noisy Naples Fest 2026: Kasabian, Franz Ferdinand e Skunk Anansie illuminano la Mostra d'Oltremare. Napoli si prepara ad accogliere una nuova edizione del Noisy Naples Fest, un evento che si consolida come uno dei punti di riferimento dell'estate musicale italiana. Il festival, in programma il 23 e 24 luglio 2026 alla Mostra d'Oltremare, presenterà un cartellone di prim'ordine con Kasabian, Franz Ferdinand, Skunk Anansie e Planet Funk, promettendo due giorni di musica e intrattenimento. L'edizione 2026 segna un cambiamento significativo con il passaggio dalla storica Arena Flegrea alla più ampia location della Mostra d'Oltremare, per accogliere un pubblico in crescita.