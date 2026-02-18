Blocco Note nuova vulnerabilità critica in Windows | cosa fare subito

Una nuova vulnerabilità critica in Windows riguarda il Blocco Note, scoperta recentemente da esperti di sicurezza. Questa falla permette agli hacker di eseguire codice dannoso semplicemente aprendo un file di testo infetto. Il problema si presenta perché il software, considerato sicuro da tempo, non riesce a riconoscere alcuni script malevoli nascosti nei documenti. Per evitare rischi, è importante aggiornare subito il sistema operativo e fare attenzione ai file di testo provenienti da fonti sconosciute.

Per anni il Blocco Note è stato considerato un programma minimale e sicuro: aprivi un file di testo e non succedeva nulla di strano. Tuttavia, con le ultime evoluzioni — supporto al Markdown, link cliccabili, schede multiple e rendering più avanzato — l’editor di Windows è diventato più complesso. Dove aumenta la complessità, purtroppo, può comparire anche qualche vulnerabilità. Recentemente è stata individuata una falla catalogata come CVE-2026-20841, corretta da Microsoft durante il Patch Tuesday di febbraio 2026. Chi non ha ancora aggiornato il sistema rimane esposto: su macchine non patchate, la vulnerabilità può ancora essere sfruttata. 🔗 Leggi su Billipop.com

