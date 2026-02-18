Bloccati oltre un milione di chili di rifiuti illegali

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto oltre un milione di chili di rifiuti illegali durante l’operazione «Jco Demeter XI». L’indagine, condotta in collaborazione con l’Organizzazione mondiale delle Dogane, ha coinvolto 120 Paesi e ha portato al sequestro di grandi quantità di materiali pericolosi. Tra i ritrovamenti ci sono stati rifiuti tossici nascosti in container provenienti da vari continenti. Le autorità stanno ora indagando sui responsabili di questo traffico illecito.

Diffuse oggi dalla GdF e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le cifre della lunga e complessa operazione «Jco Demeter XI», svolta assieme all'Organizzazione mondiale delle Dogane in 120 Paesi del mondo. Le attività di controllo doganale operate sul territorio nazionale, con il coordinamento della Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno consentito di constatare presso gli Uffici doganali violazioni per circa 1.037.137 kg di rifiuti, di cui la quota prevalente — pari a 905.237 kg — costituita da rifiuti tessili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bloccati oltre un milione di chili di rifiuti illegali Feste sicure in Sicilia: oltre un milione di addobbi falsi sequestrati a Palermo. Botti illegali: 200 chili scoperti a Catania, 170 a TrapaniDurante le festività in Sicilia, le autorità hanno sequestrato oltre un milione di addobbi falsi e grandi quantità di materiale pirotecnico illegale. Capodanno sicuro, sequestrati oltre 500 chili di botti illegaliDurante un'operazione della Guardia di Finanza di Isernia sono stati sequestrati oltre 500 chili di botti illegali in un’attività commerciale della provincia di Caserta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GUARDIA DI FINANZA * BRESCIA SCOPRE IL MAXI-RICICLAGGIO, BLOCCATI 500 TRASFERIMENTI ILLECITI PER 1 MILIONE DI EURO; Cricca grillina con Hannoun & C. Il milione? Senti Di Battista; Auto fantasma, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli; Residenze Lac, il costruttore si arrende, smantellato il cantiere. L’allarme delle famiglie: Aree consegnate al degrado. Russia blocca WhatsApp improvvisamente e colpisce oltre 100 milioni di utentiBlocco di WhatsApp in Russia: cosa cambia per utenti e piattaformeDa mercoledì WhatsApp non è più raggiungibile in Russia, con un’interruzione brusca ... assodigitale.it Controlli Adm e Guardia di Finanza a Genova, bloccati nel 2025 oltre 5,3 milioni di euro diretti in Nord AfricaIl bilancio dell'attività condotta nel 2025 dal personale della UADM e dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza ... msn.com Bloccati all’alba oltre trenta tir diretti al cantiere America’s Cup di Bagnoli. I comitati denunciano l'inquinamento prodotto dai lavori. Annunciate nuove proteste fino allo sciopero regionale del 3 marzo napolitoday.it/cronaca/blocco-tir-proteste-bagnoli-18-febb facebook #disagi Disagi sul volo Cagliari-Roma, oltre 160 passeggeri bloccati in aeroporto a Elmas x.com