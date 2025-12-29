Capodanno sicuro sequestrati oltre 500 chili di botti illegali

Durante un'operazione della Guardia di Finanza di Isernia sono stati sequestrati oltre 500 chili di botti illegali in un’attività commerciale della provincia di Caserta. L’intervento, condotto per garantire un Capodanno sicuro, mira a prevenire rischi e incidenti legati all'uso di artifizi non autorizzati. Queste misure sono fondamentali per tutelare la sicurezza pubblica durante le festività.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 500 chili di artifizi pirotecnici illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Isernia in un'attività commerciale della provincia di Caserta. L'operazione rientra tra i controlli predisposti dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle pentre per garantire un Capodanno sicuro. Il titolare è stato denunciato alla procura della Repubblica di Napoli Nord. Inoltre, nel bilancio dei controlli che precedono la notte di San Silvestro i finanzieri hanno sequestrato anche oltre 500 petardi del tipo 'Cobra 6', il cui uso per legge è destinato alle sole persone in possesso di conoscenze specialistiche.

Fasano, blitz anti-botti dei Carabinieri: sequestrati oltre 50 chili di esplosivo - FASANO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fasano per garantire un Capodanno ... osservatoriooggi.it

Capodanno sicuro in Campania, sequestrati oltre 2 quintali di botti in un garage - Un piccolo arsenale di fuochi d'artificio altamente pericolosi, è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di. msn.com

