Feste sicure in Sicilia | oltre un milione di addobbi falsi sequestrati a Palermo Botti illegali | 200 chili scoperti a Catania 170 a Trapani

Durante le festività in Sicilia, le autorità hanno sequestrato oltre un milione di addobbi falsi e grandi quantità di materiale pirotecnico illegale. A Palermo sono stati confiscati numerosi addobbi contraffatti, mentre a Catania e Trapani sono stati scoperti rispettivamente 200 e 170 chili di botti illegali. Questi interventi sottolineano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza durante le celebrazioni tradizionali.

Finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato, in due negozi della provincia gestiti da cinesi, circa 200 chilogrammi di materiale pirotecnico illegalmente detenuto per la vendita. I botti erano custoditi in locali non idonei e senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza. I titolari dei negozi sono stati denunciati.

