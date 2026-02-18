Blitz dei carabinieri nel boschetto

I carabinieri hanno scoperto un deposito di droga nel boschetto, dove hanno trovato oltre un etto di hashish, 22 grammi di eroina e 26 di cocaina. Durante l’operazione, sono stati sequestrati anche 860 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’intervento nasce da alcune segnalazioni dei residenti che avevano notato movimenti sospetti nell’area. I militari hanno fermato un uomo che si aggirava nei pressi, ritenuto responsabile dello stoccaggio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, e si prosegue con le indagini.

Aveva oltre un etto di hashish, 22 grammi di eroina e altri 26 di cocaina, oltre a 860 euro in contati e un bilancino di precisione. Per lui sono scattate le manette. Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri in via Frank a Sesto San Giovanni, hinterland nord di Milano nella giornata di martedì 17 febbraio. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno intercettato durante un servizio antidroga nell'area boschiva della cittadina. L'uomo, nel dettaglio, si trovava all'interno di un container. Tutta la sostanza è stata sequestrata insieme a i soldi. Dopo la convalida dell'arresto il 28enne è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in provincia di Milano e Monza e Brianza.