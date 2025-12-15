Blitz dei carabinieri nel week end 4 arresti

Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno effettuato un’intensa operazione di controllo, culminata con quattro arresti. L’intervento ha visto l’impiego di numerose pattuglie impegnate a prevenire reati e contrastare l’illegalità nell’area di competenza, rafforzando la presenza dello Stato sul territorio e garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Un fine settimana di controlli serrati quello messo in campo dai carabinieri nel week end nell'area di competenza della Compagnia di Marcianise, dove è stato attuato un articolato servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto dell'illegalità diffusa e.

