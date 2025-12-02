Gioco d' azzardo online | blitz dei carabinieri nel salernitano
Un'operazione dei carabinieri contro il gioco illegale online è in corso anche in provincia di Salerno. I militari dell'Arma stanno eseguendo un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, che prevede misure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
