Verona celebra la birra artigianale | tre birrifici premiati a Rimini trionfo veneto con 17 riconoscimenti
Verona ha ottenuto tre premi a Rimini, dimostrando la forza dei suoi birrifici artigianali. Durante la fiera, i produttori veronesi hanno conquistato riconoscimenti importanti, portando a casa sette premi complessivi. La regione si conferma tra le più competitive nel settore, con 17 premi in totale.
Verona sul Podio della Birra Artigianale Italiana: Tre Birrifici Premiati a Rimini. Verona e il Veneto celebrano un trionfo nel panorama brassicolo nazionale. Tre birrifici veronesi – Fogliarubia, Brew Gruff e Seiterre Lyon – hanno conquistato prestigiosi riconoscimenti alla XXI edizione del concorso “Birra dell’Anno” di Rimini, contribuendo al ricco bottino complessivo della regione, che si attesta con ben diciassette premi. L’evento, conclusosi il 16 febbraio 2026, ha visto competere oltre mille settecento birre provenienti da centinaia di produttori italiani. Un Veneto in Festa: Diciassette Premi per la Birra Artigianale Regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Migliore birra artigianale dell'anno, Verona sul podio con 3 birrifici
Verona ha portato a casa tre premi come migliore birra artigianale dell’anno durante la XXI edizione di
Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.
A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In Fiera il meglio della birra artigianale italiana. Il premio che celebra le eccellenze del settore.
Giornata Nazionale della Birra Artigianale: l’Italia celebra la sua birraIl 23 giugno si celebra la Giornata Nazionale della Birra Artigianale, ricorrenza che rende omaggio a uno dei settori più vivaci e identitari del panorama agroalimentare italiano. Istituita nel 2022 ... tgcom24.mediaset.it
La birra artigianale italiana compie trent’anni e si celebra a Rimini con Birra dell’Anno 2026L'atteso appuntamento si terrà domenica 15 febbraio durante la giornata inaugurale di Beer&Food Attraction a Rimini Fiera. Dal primo ... orvietosi.it
