Verona celebra la birra artigianale | tre birrifici premiati a Rimini trionfo veneto con 17 riconoscimenti

Verona ha ottenuto tre premi a Rimini, dimostrando la forza dei suoi birrifici artigianali. Durante la fiera, i produttori veronesi hanno conquistato riconoscimenti importanti, portando a casa sette premi complessivi. La regione si conferma tra le più competitive nel settore, con 17 premi in totale.

Verona sul Podio della Birra Artigianale Italiana: Tre Birrifici Premiati a Rimini. Verona e il Veneto celebrano un trionfo nel panorama brassicolo nazionale. Tre birrifici veronesi – Fogliarubia, Brew Gruff e Seiterre Lyon – hanno conquistato prestigiosi riconoscimenti alla XXI edizione del concorso “Birra dell’Anno” di Rimini, contribuendo al ricco bottino complessivo della regione, che si attesta con ben diciassette premi. L’evento, conclusosi il 16 febbraio 2026, ha visto competere oltre mille settecento birre provenienti da centinaia di produttori italiani. Un Veneto in Festa: Diciassette Premi per la Birra Artigianale Regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.

