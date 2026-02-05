Chi è Laurent Simons il 15enne con dottorato in Fisica Quantistica che vuole sconfiggere la morte con l’intelligenza artificiale

Un ragazzino di 15 anni sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Laurent Simons, nato nel 2009, ha già un dottorato in Fisica Quantistica e sogna di usare l’intelligenza artificiale per sconfiggere la morte. La sua storia sorprende e lascia senza parole chiunque la ascolti.

Laurent Hans Alexander Simons è nato nel 2009 e a soli 15 anni vanta un curriculum accademico che lascia senza parole la comunità scientifica internazionale. A novembre del 2025, il giovane belga ha conseguito un dottorato in fisica quantistica presso l’Università di Anversa, in Belgio, discutendo una tesi dal titolo tecnico Bose polarons in superfluids and supersolids. Ma per Laurent la fisica quantistica rappresenta solo una tappa intermedia, una base conoscitiva necessaria per comprendere la materia al suo livello più profondo. Il suo vero obiettivo è infatti molto più ambizioso: utilizzare le intelligenze artificiali per sconfiggere l’invecchiamento e raggiungere l’immortalità. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi è Laurent Simons, il 15enne con dottorato in Fisica Quantistica che vuole sconfiggere la morte con l’intelligenza artificiale Approfondimenti su Laurent Simons Laurent, dottorato in Fisica a 15 anni: “Studio perché non voglio che i bambini perdano i nonni” 'Un viaggio tra medicina e fisica quantistica', si parla di benessere del corpo e dell’anima con Mario Baldassarri Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Laurent Simons Argomenti discussi: A 15 anni ottiene il dottorato in fisica quantistica: quello che vuole fare con l'IA vi lascerà senza parole; Laurent Simons, il prodigio di 15 anni che cerca la chiave per l’immortalità. Il Piccolo Einstein del Belgio prende una la laurea a 11 anni e il dottorato a 15A 15 anni ha già un Dottorato in Fisica Quantistica e un QI di 145. Ora Laurent Simons lancia la sfida finale: usare l’IA per sconfiggere l'invecchiamento e renderci immortali. skuola.net Laurent Simons, il prodigio di 15 anni che cerca la chiave per l’immortalitàHa da poco conseguito un dottorato in fisica quantistica. Ora il giovane belga punta sulle IA e la biomedicina per bloccare l’invecchiamento ... repubblica.it In Belgio un ragazzo di soli 15 anni ha conseguito un dottorato in fisica quantistica, guadagnandosi il soprannome di “Little Einstein”. Il protagonista è Laurent Simons, giovane prodigio belga. Ha completato un PhD in fisica quantistica all'Università di Anversa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.