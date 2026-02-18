Bimbo trapiantato ore decisive per il nuovo cuore | L' ospedale | Valutazione di un team di esperti
Un bambino trapiantato di cuore affronta le ultime ore prima di ricevere il nuovo organo, mentre i medici dell'ospedale lavorano intensamente per valutare ogni dettaglio. La mamma del piccolo è stata chiamata dai responsabili dell’ospedale per aggiornarsi sulla condizione del figlio. Un team di specialisti sta analizzando attentamente i risultati delle ultime analisi, pronti a decidere se il cuore donato può essere impiantato.
Ore decisive per il bimbo con il cuore trapiantato a Napoli. "Verrà valutata oggi la compatibilità e la trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Oggi si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione". Così durante la trasmissione "È sempre Cartabianca" su Retequattro, l'avvocato di famiglia, Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa per sapere se il cuore nuovo che si era reso disponibile nella serata di ieri sarebbe stato destinato al bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Il precedente trapianto a cui era stato sottoposto il piccolo non era andato a buon fine perché l'organo trapiantato era arrivato gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Bimbo trapiantato, spunta un nuovo cuore: ore decisive al Monaldi tra speranza e inchiestaUn bambino trapiantato ha ricevuto un nuovo cuore a Napoli, dopo ore di attesa e incertezza.
Napoli, bimbo trapiantato, mamma Patrizia: «Mio figlio è operabile». Arriva il team di espertiPatrizia, madre di Tommaso, ha annunciato che suo figlio, trapiantato al Monaldi dopo un intervento complicato, può essere operato di nuovo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
