Napoli bimbo trapiantato mamma Patrizia | Mio figlio è operabile Arriva il team di esperti
Patrizia, madre di Tommaso, ha annunciato che suo figlio, trapiantato al Monaldi dopo un intervento complicato, può essere operato di nuovo. Il bambino di due anni e tre mesi sta affrontando la fase critica con determinazione, mentre il team di specialisti si prepara per l’intervento. Sono passate 56 giornate dall’inizio di questa difficile battaglia.
Ospedale Monaldi, giorno 56. Tommaso, il bambino di due anni e tre mesi vittima di un trapianto di cuore sbagliato, combatte come un piccolo leone contro il tempo, contro la malasorte e resiste, nonostante la sua circolazione sanguigna sia garantita da una macchina, e anche se nel suo corpicino il fegato, i polmoni e i reni siano gravemente compromessi. Accanto a lui, come ogni giorno da quel maledetto 23 dicembre dell’anno scorso, c’è mamma Patrizia. Questo è il giorno in cui la Direzione dell’ospedale Monaldi fa anche un annuncio importante: domani arriveranno i più grandi esperti italiani in materia di cardiochirurgia pediatrica per un consulto medico d’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, bimbo trapiantato. La mamma: “Per il Monaldi ancora operabile, domani nuova valutazione”
Una madre napoletana aspetta con ansia una nuova possibilità di vita per il suo bambino, ancora ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito.
Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»
Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate; Trapiantato a bimbo cuore danneggiato: sei indagati tra medici e sanitari; Mi dissero solo che il cuore non partiva: parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato; La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: È un guerriero, il cuore deve arrivare. Lunedì nuova valutazione dei medici.
Bimbo trapiantato a Napoli, mamma: Per ora resta in listaAll'ospedale Monaldi il nuovo consulto tra i primari. La mamma: 'Per oggi mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, domani faranno un'altra valutazione' ... adnkronos.com
Bimbo trapiantato, condizioni criticheE' in condizioni stabili, ma di grave criticità il bambino di 2 anni di Napoli a cui il 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dal donatore. Attesa per la riunione oggi ... rainews.it
Sei giorni dopo il trapianto del cuore "bruciato" al bimbo di 2 anni, il medico cardiologo Giuseppe Limongelli, responsabile del “Follow-up del post-trapianto” all'ospedale Monaldi di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli, si è autosospeso dall’incarico - facebook.com facebook
#Napoli Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. "Oggi sarebbe ancora operabile. Domani i medici faranno una nuova valutazione", così ai cronisti la mamma dopo aver parlato con i sanitari. x.com