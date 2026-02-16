Napoli bimbo trapiantato mamma Patrizia | Mio figlio è operabile Arriva il team di esperti

Patrizia, madre di Tommaso, ha annunciato che suo figlio, trapiantato al Monaldi dopo un intervento complicato, può essere operato di nuovo. Il bambino di due anni e tre mesi sta affrontando la fase critica con determinazione, mentre il team di specialisti si prepara per l’intervento. Sono passate 56 giornate dall’inizio di questa difficile battaglia.

Ospedale Monaldi, giorno 56. Tommaso, il bambino di due anni e tre mesi vittima di un trapianto di cuore sbagliato, combatte come un piccolo leone contro il tempo, contro la malasorte e resiste, nonostante la sua circolazione sanguigna sia garantita da una macchina, e anche se nel suo corpicino il fegato, i polmoni e i reni siano gravemente compromessi. Accanto a lui, come ogni giorno da quel maledetto 23 dicembre dell’anno scorso, c’è mamma Patrizia. Questo è il giorno in cui la Direzione dell’ospedale Monaldi fa anche un annuncio importante: domani arriveranno i più grandi esperti italiani in materia di cardiochirurgia pediatrica per un consulto medico d’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Una madre napoletana aspetta con ansia una nuova possibilità di vita per il suo bambino, ancora ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito.

Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione.

