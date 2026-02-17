Bimbo trapiantato spunta un nuovo cuore | ore decisive al Monaldi tra speranza e inchiesta

Un bambino trapiantato ha ricevuto un nuovo cuore a Napoli, dopo ore di attesa e incertezza. La madre del piccolo è stata chiamata d’urgenza in ospedale, mentre i medici si preparavano a eseguire l’intervento. La donazione è arrivata inaspettatamente, portando speranza alla famiglia e aprendo un’indagine sulle modalità di gestione del caso.

Svolta nella serata dopo ore di apprensione. Un nuovo cuore disponibile. Una madre convocata d’urgenza in ospedale. E un’attesa che tiene sospesa un’intera città. La vicenda del bimbo di Napoli ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito si arricchisce di un colpo di scena: esiste un organo potenzialmente idoneo, ma non è ancora chiaro se sia compatibile. Patrizia Mercolino, madre del piccolo, è stata chiamata dai sanitari dell’ Ospedale Monaldi. La verifica di compatibilità è in corso. È una finestra di speranza che si apre dopo due mesi di calvario. Nuovo cuore per il bimbo di Napoli: sarà compatibile?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Bimbo trapiantato al Monaldi, un cuore meccanico per sostituire quello bruciato: la nuova speranzaUn bambino di Milano ha subito un incidente che ha danneggiato gravemente il suo cuore durante il trapianto e ora potrebbe ricevere un cuore artificiale.

Bimbo trapiantato al Monaldi, i genitori convocati d’urgenza in ospedale: ipotesi nuovo cuore disponibileI genitori di un bambino trapiantato al Monaldi sono stati chiamati subito in ospedale dopo che i medici hanno trovato un possibile cuore compatibile.

