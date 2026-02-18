Bimbo trapiantato ore decisive per il nuovo cuore | Arrivati al Monaldi gli ispettori del ministero

Un bambino sottoposto a un trapianto di cuore ha trascorso ore cruciali per il successo dell’intervento. Questa mattina, gli ispettori del ministero sono arrivati all’ospedale Monaldi per verificare le condizioni del paziente e monitorare l’intera operazione. La madre del bambino è stata chiamata dalla direzione dell’ospedale per discutere della cura e delle prossime decisioni mediche.

Ore decisive per il bimbo con il cuore trapiantato a Napoli. "Verrà valutata oggi la compatibilità e la trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Oggi si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione". Così durante la trasmissione "È sempre Cartabianca" su Retequattro, l'avvocato di famiglia, Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa per sapere se il cuore nuovo che si era reso disponibile nella serata di ieri sarebbe stato destinato al bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Il precedente trapianto a cui era stato sottoposto il piccolo non era andato a buon fine perché l'organo trapiantato era arrivato gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

