Bimbo trapiantato oggi attesa la decisione sul cuore nuovo Cosa può succedere

Un team di medici esamina oggi la richiesta di trapianto di cuore per un bambino di Napoli, dopo che ieri sera è arrivata la disponibilità dell’organo. La famiglia aspetta con ansia un responso che potrebbe cambiare la sua vita. La decisione arriverà nel corso della giornata e potrebbe portare a un intervento imminente.

Sarà un team di esperti a valutare ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri. Lo fa sapere l'Azienda dei Colli di Napoli, con una nota in cui si comunica che tale decisione "sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi". Si spiega inoltre che "tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bimbo trapiantato, attesa la decisione sul cuore nuovoUn team di medici specializzati esaminerà nei prossimi giorni la richiesta di trapianto di cuore per un bambino di Napoli, che ha ricevuto una proposta di donazione nella serata di ieri.

Napoli, al Monaldi l'attesa del nuovo cuore per il bimbo trapiantatoA Napoli, la famiglia di Domenico vive ore di tensione mentre al Monaldi cercano un cuore compatibile per il bambino trapiantato.

