bimbo trapiantato attesa la decisione sul cuore nuovo

Un team di medici specializzati esaminerà nei prossimi giorni la richiesta di trapianto di cuore per un bambino di Napoli, che ha ricevuto una proposta di donazione nella serata di ieri. La famiglia attende ora con ansia un responso ufficiale che potrebbe cambiare la vita del piccolo. Il bambino, affetto da una grave malattia cardiaca, si trova in ospedale e necessita urgentemente di un nuovo organo.

Sarà un team di esperti a valutare ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri. Lo fa sapere l'Azienda dei Colli di Napoli, con una nota in cui si comunica che tale decisione "sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi". Si spiega inoltre che "tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

