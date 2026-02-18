A Napoli, la famiglia di Domenico vive ore di tensione mentre al Monaldi cercano un cuore compatibile per il bambino trapiantato. La causa è la richiesta urgente di un nuovo organo, necessaria a salvare la vita del piccolo, che si trova in condizioni critiche. Durante la notte, i familiari e i medici restano in attesa di notizie sulla disponibilità e sulla compatibilità del cuore, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Notte di allerta all’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di avere certezze sulla disponibilità e sulla compatibilità di un nuovo cuore che sarebbe a disposizione del piccolo Domenico. Mentre l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, era insieme ai giornalisti, arriva la telefonata della madre del bimbo, Patrizia Mercolino, che si trovava all’interno della struttura. Ma non era la notizia che tutti aspettavano. Bisognerà attendere ancora per sapere se il nuovo cuore potrà essere trapiantato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, al Monaldi l'attesa del nuovo cuore per il bimbo trapiantato

Bimbo trapiantato, ore di attesa al Monaldi per il nuovo parere medicoUn bambino sottoposto a trapianto di cuore a Napoli aspetta da ore un nuovo parere medico all’ospedale Monaldi.

“Avrete giustizia”. Giorgia Meloni telefona alla mamma del bimbo trapiantato al Monaldi. “La priorità è un cuore nuovo”Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di un bambino di 2 anni, che necessita urgentemente di un nuovo cuore, dopo che il suo trapianto al Monaldi ha sollevato preoccupazioni.

Bimbo in attesa del cuore, errore fatale nel trasporto: «Così è saltato il trapianto»

