Bimbo trapiantato i nodi che gli esperti dovranno valutare

Un bambino ha ricevuto un trapianto di organo dopo aver passato settimane in lista d’attesa, a causa della mancanza di compatibilità tra il suo sangue e quello del donatore. Gli esperti devono ora analizzare attentamente alcuni aspetti fondamentali, come il peso del bambino e la corrispondenza tra gruppi sanguigni, per garantire il successo dell’intervento e monitorare eventuali rischi.

Tempo di lettura: 3 minuti Il tempo trascorso in lista d'attesa d'urgenza, il peso corporeo e la compatibilità del gruppo sanguigno. Sono questi i tre fattori principali, sulla base dei protocolli sul trapianto di organi dl Centro nazionale trapianti, che vengono esaminati per decidere l'assegnazione di un organo da trapiantare e la fattibilità del trapianto. Nel caso del piccolo di due anni e mezzo – ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di un cuore risultato danneggiato – a pesare è però innanzitutto la condizione generale in cui versa a circa due mesi dal primo intervento e dopo il lungo periodo di circolazione extracorporea Ecmo cui è stato sottoposto.