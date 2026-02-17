Bimbo trapiantato condizioni stabili ma gravi Arrivano gli esperti
Un bambino di Napoli, sottoposto a un trapianto di cuore a causa di un difetto grave, mantiene condizioni stabili ma critiche. Le equipe specializzate provenienti da Roma, Padova, Torino e Bergamo si preparano ad arrivare in ospedale, mentre anche gli ispettori del Ministero si spostano sul posto.
Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo interventoIl bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.
Bambino trapiantato a Napoli in condizioni stabili ma critiche. Domani il consulto tra esperti nazionaliIl piccolo, sottoposto a trapianto il 23 dicembre con un organo poi risultato danneggiato, è ricoverato in terapia intensiva senza variazioni cliniche significative e resta in lista per ... quotidianosanita.it
