Bimbo trapiantato, condizioni stabili ma gravi. Arrivano gli esperti

Un bambino di Napoli, sottoposto a un trapianto di cuore a causa di un difetto grave, mantiene condizioni stabili ma critiche. Le equipe specializzate provenienti da Roma, Padova, Torino e Bergamo si preparano ad arrivare in ospedale, mentre anche gli ispettori del Ministero si spostano sul posto.

Bimbo trapiantato, il bollettino: “Condizioni gravi ma stabili, resta in lista”Un bambino sottoposto a trapianto di cuore si trova in condizioni gravi ma stabili, secondo il bollettino medico, e rimane in lista d’attesa.

Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo interventoIl bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

